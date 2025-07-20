حجيوي يكشف سبب رحيل عمراني عن مولودية وهران

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية وهران، حجيوي سيدي محمد، السبب الذي دفعهم للطلاق بالتراضي مع المدرب عبد القادر عمراني.

وقال حجيوي، في هذا الخصوص، مصرحاً للصفحة الرسمية لمولودية وهران: “أولا نشكر المدرب عبد القادر عمراني على العمل الجبار الذي قام به الموسم الماضي، والذي سمح للفريق بضمان بقائه في القسم المحترف”.

كما أضاف: “هذا الموسم كانت هناك بعض الاختلافات في بعض الأمور الرياضية، والادارية، لذا فضّلنا الانفصال بالتراضي مع المدرب عمراني”.

وتابع رئيس مجلس إدارة مولودية وهران، حجيوي سيدي محمد: “نتمنى كل النجاح، والتوفيق للمدرب عبد القادر عمراني في باقي مسيرته الرياضية”.