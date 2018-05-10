حجّار: برامج طب جديدة خلافا للمعتمدة سبتمبر المقبل

أعلن الطّاهر حجّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس عن برنامج جديد سيبدأ شهر سبتمبر القادم، يتعلق بمراجعة البرامج في مجال الطب وكل الفروع ذات صلة.

مضيفا الوزير أن قطاعه سوف يعتمد مناهج تكوين جديدة ومتطورة ، لمراجعة الدراسات الطبية المعتمدة خلافا لعملية الإصلاح التي ترمي للتغيير الجذري لأي نظام، بغية إدخال تحسينات هذا النظام الذي شرعت فيه الجزائر منذ 1971.

مشيرا حجار أن الهدف من هذه المراجعة والبرامج الجديدة هو تغيير الهدف المؤسساتي، وتكييف البرامج مع التحول البيئاوي، وكذا عصرنة نظام التكوين في مجال الطب.

كاشفا في ذات السياق عن تنسيق جديد في هذا المجال مع وزارة السكن وإصلاح المستشفيات، يتسنى من خلاله مراجعة مضامين التكوين وتحميل المسؤولية للطبيب المستقبلي وممارساته وعلاقته بالمريض