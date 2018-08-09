حجّار: للأسف نكوّن إطارات ويستفيد منهم غيرنا

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجّار، أن الكفاءات تهاجر منذ 40 سنة وهي ظاهرة عالمية .

وأبرز خلال توضيح له عبر قناة “النهار”، أنه يتأسف لتكوين الإطارات الجزائرية ونصرف عليهم ملايير الدولارات ويستفيد منهم غيرنا.

وأضاف الوزير أننا كنا دائما ننظم ملتقيات دولية يحضر فيها الأدمغة المهاجرة من الجزائر.

مرجعا سبب مغادرتهم إلى الظروف التي طالت الجزائر سابقا خاصة العشرية السوداء والجانب المالي الذي كانت تعاني منه آنذاك.

مؤكدا أن الوضع تحسن حاليا والجزائر آمنة ومستقرة والإمكانيات متوفرة لتفادي هجرة الأدمغة الجزائرية إلى الخارج.