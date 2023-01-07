حج المرأة دون محرم.. السعودية توضح الأمر

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المبكر للحجاج من داخل المملكة عبر تطبيق “نسك”. للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ. كما سمحت الوزارة للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، وتضمنت الضوابط أن يستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

وأفادت وزارة الحج والعمرة في التويتر، أنه سيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12 عامًا. مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم أداء المناسك. وكذلك وجود “هوية وطنية” للمواطنين أو “هوية مقيم” للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ.

كما يذكر أن الوزارة السعودية، أعلنت اليوم عن إتاحة التسجيل المبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق “نسك”. للراغبين بأداء المناسك للعام الجاري 1444هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء المناسك، ضمن خطوات سهلة وميسرة. بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

في حين، يمكن للراغبين في أداء الشعيرة من داخل المملكة التسجيل عبر موقع الوزارة على الرابط.https://localhaj.haj.gov.sa أو عبر تطبيق “نسك” nusuk.sa للهواتف الذكية. واستعراض جميع خيارات باقات الحج ومميزاتها، واختيار الباقة المناسبة. وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، الخميس، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة. تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة. من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالاً. وذلك امتداداً للجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم. بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.