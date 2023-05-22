حج.. شرفة يؤكد على توفير الشروط اللازمة لضمان نقل الحجاج في أحسن الظروف

ألح وزير النقل يوسف شرفة، بوهران على ضرورة توفير جميع الشروط والترتيبات لضمان نقل الحجاج. على مستوى مطارات الوطن نحو البقاع المقدسة في أحسن الظروف.

كما شدد شرفة خلال زيارته التفقدية لمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة” على أهمية توفير جميع الشروط والترتيبات لضمان نقل الحجاج على مستوى مطارات الوطن نحو البقاع المقدسة في أحسن الظروف. من خلال تخصيص أروقة خضراء لضيوف الرحمان خاصة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بهم فيما يتعلق بإجراءات السفر بتكثيف عدد شبابيك التسجيل وغيرها”.

ومن جهته أبرز مدير المطار بن شنين نجيب الله بأنه تم برمجة 24 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة. بالمملكة العربية السعودية. انطلاقا من المطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة” للتكفل بنقل 7.875 حاجا وحاجة من 11 ولاية من غرب و جنوب غرب الوطن.

وخلال زيارته لميناء وهران حث الوزير على اتخاذ كافة التدابير لإنجاح موسم الاصطياف لسنة 2023. خصوصا ما تعلق باستقبال الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. من خلال تسريع معالجة المسافرين من قبل مصالح شرطة الحدود والجمارك.

وفي هذا الصدد ركز نفس المسؤول، على الإسراع في أشغال تهيئة المحطة البحرية. على أن تكون جاهزة خلال النصف الثاني من شهر جوان المقبل. وقدمت بالمناسبة حصيلة نشاطات مؤسسة ميناء وهران لعام 2022. والثلاثي الأول من العام الجاري.

ولدى زيارته لمقر المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري “ايتوزا” بالمنطقة الصناعية بالسانية صرح شرفة أن المؤسسة تعاني من نقص كبير في الحافلات. قائلا “سنعمل على تدعيمها وإعادة مكانتها على مستوى النقل الحضري بمدينة وهران”.