«حج.. عمرة أو تحويسة لكل من يدّخر أمـــوالـــه عنـــد كنـــاب بنـــك»

المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط رشيد مترف ل النهار:

«الخدمة يستفيد منها الزبائن في مرحلة ما بعد التقاعد»

قررت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب» منح تحفيزات مغرية لفائدة كل زبون من زبائنها يدّخر أكبر قدر ممكن من أمواله، حيث يمكن للمدخر أن يفوز بزيارة للبقاع المقدسة في إطار موسم الحج أو العمرة أو حتى سفرية إلى الخارج.

أفاد الرجل الأول على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، رشيد مترف، في تصريح خص به «النهار»، بوجود منتجات جديدة سيتم إطلاقها قريبا لفائدة الزبائن، بعد موافقة مصالح بنك الجزائر عليها.

وتشمل بوجه خاص فئتي الشباب والشيوخ في مرحلة ما بعد التقاعد، تتمثل في إعطاء الأولوية للشباب الراغبين في ادخار أموالهم على مستوى البنك في الحصول على قروض وكذا تمويل مختلف مشاريعهم، حتى ولو تعلق الأمر بإنشاء مؤسسات مصغرة.

أما بالنسبة لفئة الموظفين، فتقترح إدارة البنك -يضيف مترف- تمكين كل موظف يدخر أكبر قيمة من الأموال من الاستفادة في مرحلة ما بعد التقاعد من عدة امتيازات، أبرزها زيارة البقاع المقدسة في إطار موسم الحج أو أداء مناسك عمرة أو حتى الاستفادة من سفرية إلى الخارج، مع إتاحة الفرصة للزبون في اختيار البلد الذي يريد.

وأشار، رشيد مترف، إلى أن هذه المنتجات ستحول على مصالح بنك الجزائر من أجل الموافقة عليها قبل إطلاقها رسميا أمام الزبائن، موضحا بأن الهدف من ذلك يكمن في توسيع ثقافة الادخار لدى الجزائريين وجعل البنك يستمر في احتلال المراتب الريادية في هذا المجال.

وبشأن آخر حصيلة تخص مؤسسته حول ادخار العائلات الجزائرية، كشف رشيد مترف في التصريح الذي خص به «النهار»، عن إحصاء ستة ملايين عائلة تدخر أموالها لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تدخر ألف و200 مليار دينار بما يعادل 120 ألف مليار سنتيم.

وإلى جانب احتلالها المركز الأول من حيث ادخار الأموال، فإن «كناب بنك» تحتل أيضا المراتب الريادية في تمويل المشاريع العقارية، من خلال منح تسهيلات في الحصول على قروض بنكية لشراء مساكن على الطريقة الإسلامية.