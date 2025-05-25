حج: وضع كل الترتيبات لاستقبال الحجاج الجزائريين في منى وعرفات

قام مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، الطاهر برايك، بمعاينة مواقع المشاعر المقدسة بمكة المكرمة. مضيفا أن كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال الحجاج الجزائريين في صعيد عرفات ومخيمات منى بلغت درجة متقدمة من الجاهزية بما يضمن أداء المناسك في “ظروف ملائمة وآمنة”.

وأوضح برايك في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن هذه المعاينة تندرج في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية المنظمة تبعا للاجتماعات التنسيقية الخاصة بتنظيم موسم الحج.

ودعا برايك إلى ضرورة اتباع الحجاج لكل اللوائح والتنظيمات والتوجيهات سواء التي يتلقونها من أعضاء البعثة توجيها وتدريبا وتكوينا. أو التي تضعها المملكة العربية السعودية من خلال جهتها الرسمية لضمان راحة الحجاج.

وأشار برايك إلى أن الوقوف على جاهزية عرفات باعتباره من أهم مناسك الحج، سمح بتقييم مستوى الخدمات الموجهة لفائدة الحجاج الجزائريين. خاصة من حيث النظافة وتجهيز المخيمات، فضلا عن توفر المكيفات وخدمات الأمن والحراسة بما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم خلال أدائهم للمناسك.

وأضاف برايك، أن مخيمات منى هي الأخرى بلغت مستوى عالٍ من الجاهزية، لاسيما بعد تحسين البنية التحتية بها. ما يعكس الجهود المبذولة من أجل تهيئة ظروف ملائمة لضيوف الرحمان. مشدّدا على أهمية التقيد بالتوجيهات الفقهية الصادرة عن المشايخ المرافقين للوفد. خاصة بالنسبة لكبار السن والمرضى الذين يمكنهم الاستفادة من الرخص الشرعية في تنقلهم إلى مكة المكرمة بعد الإفاضة من عرفات. على أن تتم الإنابة عنهم في رمي الجمرات.

وأكد، أن مختلف المؤشرات المسجلة خلال هذه الجولة الميدانية تنبؤ بموسم حج ناجح”. منوها بالتزام الحجاج وتعاونهم وبدور مكتب شؤون حجاج الجزائر في “توفير كافة الوسائل الكفيلة بضمان سلامة الحجاج وراحتهم”.

وتفقد برايك الخطة المعتمدة لتفويج الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى، بالإضافة إلى معاينة الإجراءات الوقائية، لاسيما تواجد الحراس والمراقبين في الخيام وتوفر مخارج النجدة ومعدات الحماية لضمان سلامة الجميع.

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