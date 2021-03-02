حج 2021.. اللقاح ضد كورونا شرط أساسي لأداء الفريضة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، أن تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون شرطا رئيسيا، للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

ودعا وزير الصحة السعودية توفيق الربيعة، إلى الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة من أجل تشغيل المرافق الصحية في مكة.

ولم تكشف الوزارة، تفاصيل حول الحجاج القادمون إن كانوا خارج المملكة أو الداخل، سيشترط أخذ اللقاح ضد كورونا في بلدانهم.

كما لم يذكر الوزير السعودي، إن كان حج هذا العام سيقتصر على حجاج الداخل من جميع الجنسيات مثل ما حدث العام الماضي.

ويشار إلى أن حج العام الماضي، أقيمت بأعداد محدودة للراغبين بأداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.