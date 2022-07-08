قناة النهار حج 2022: أجواء روحانية من صعيد عرفات وداخل المخيمات بقلم قناة النهار نشر في 08 جويلية 2022 - 10:46 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 17 0 حج 2022: أجواء روحانية من صعيد عرفات وداخل المخيمات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LB2PI اقرأ أيضا لعمامرة : نقولها و نعاودها..تحيا الجزائر قناة النهار 05 جويلية الوفد الفرنسي يحط الرحال بوهران..شكرا للجزائر على الإستقبال قناة النهار 23 جوان صريح جدا: جزائريون يثمنون قرار فتح الحدود بين الجزائر وتونس قناة النهار 07 جويلية والي وهران: بعد ساعات ستتنقل اللجان التقنية لإحصاء السكنات المتضررة بقديل وارزيو للتكفل بقاطنيها قناة النهار 27 جوان "عضو الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي لكرة الماء .." هدفنا الإحتكاك بالمستوى العالي قناة النهار 24 جوان حماية مدنية: مركز القيادة المركزي..عين ساهرة تراقب الحرائق المحتملة أول بأول قناة النهار 19 جوان رياضيون مغاربة يتحدثون عن كرم الضيافة وظروف إقامتهم بالقرية المتوسطية قناة النهار 29 جوان "123 فيفا لالجيري" تدوي قاعة الكاراتي في منازلة الجزائري حسين دايخي قناة النهار 27 جوان الوفد الالباني و الإيطالي يعبرون عن فرحتهم وحماسهم لمشاهدة حفل إفتتاح العرس المتوسطي قناة النهار 25 جوان "برناوي :" خيرة دول المبارزة في العالم هي دول البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 03 جويلية