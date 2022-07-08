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قناة النهار

حج 2022: أجواء روحانية من صعيد عرفات وداخل المخيمات

بقلم قناة النهار
حج 2022: أجواء روحانية من صعيد عرفات وداخل المخيمات
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حج 2022: أجواء روحانية من صعيد عرفات وداخل المخيمات

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