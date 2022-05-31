قناة النهار حج 2022: دورات تكوينية.. توجيهات وإرشادات للمقبلين على أداء مناسك الحج بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ماي 2022 - 19:32 شارك غرِّد أرسل 25 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/LBowH اقرأ أيضا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قناة النهار 12 ماي تشييع جثمـان الممثلة القديرة "شافية بوذراع" بمقبـ.رة العالية قناة النهار 23 ماي السير على سكك الترامواي .. الشرطة لاتتسامح مع المخالفين قناة النهار 13 ماي بورصة الدواجن متقلبة..والمستهلك والمربي متضرران بالتناوب قناة النهار 19 ماي بشار: نجية وفاطمة الزهراء.. طالبتان تخترعان جهاز مغسل أتوماتيكي لفائدة المرضى قناة النهار 27 ماي "عماد الدين".. تلميذ مقبل على إجتياز "البيام" يناشد السلطات للتكفل بحالته قناة النهار 21 ماي بعد عودتها للنشاط .. من 7 مليون سنتيم إلى 27 مليون سنتيم قيمة كراء قاعة أفراح قناة النهار 11 ماي جثمان الفقيد أحمد بن عيسى يصل غدا الأربعاء إلى الجزائر فن وثقافة 24 ماي دلال خير: أب لأربعة أطفال تعرض لصعقة كهربائية أثناء العمل وأولاده ينظرون إليه يتعـ.ذب قناة النهار 27 ماي وزير الفلاحة: انطلقنا في انتاج "عباد الشمس" ومساره التقني أسهل من السلجم الزيتي قناة النهار 22 ماي