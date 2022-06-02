حج 2022: نقل الأدوية الخاصة بالحجاج إلى البقاع المقدسة

تم مساء أمس الأربعاء إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل الأدوية الخاصة بالحجاج والتي تم شحنها جوا للبقاع المقدسة. كما سلم المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني أولى تأشيرات أعضاء البعثة الوطنية للحج. ويتعلق الامر بكل من للدكتور خليل رضا حاج معطي ممثل وزارةالصحة ورئيس المكتب الطبي لـ مكتب شؤون حجاج الجزائر لموسم حج هذه السنة.

وحسب ذات الديوان سلمت كل الوثائق المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وسيسافر رفقة صيدلي البعثة خلال الساعات المقبلة إلى البقاع المقدسة. لاستكمال الإجراءات الخاصة بإستخراج الأدوية من مطار الملك عبدالعزيز بجدة وتوزيعها وتخزينها بالتنسيق مع ممثلي الديوان بالبقاع المقدسة.

هذا وسيتم العمل على إعداد وتجهيز المراكز الطبية التابعة لمكتب شؤون حجاج الجزائر بمكة المكرمة والمدينة المنورة.