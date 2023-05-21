حج 2023.. أزيد من 8 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية للتكفل بالحجاج

تم تخصيص أزيد من 8 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان التكفل بالحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة خلال هذا الموسم. حسب ما علم لدى الديوان الوطني للحج والعمرة.

كما أوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى الديوان، زهرة بلخيرات، أنه تم تخصيص 8.1 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية. حيث تم شحنها على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الجزائرية تنطلقان اليوم باتجاه المملكة العربية السعودية. وهذا لضمان التكفل الأنجع بالحجاج الميامين في البقاع المقدسة.

وفيما يتعلق بدفع تكلفة الحج لهذا الموسم، قالت ذات المتحدثة إن نسبة 93 بالمائة من الحجاج دفعوا هذه التكلفة. إلى غاية صبيحة أمس السبت، على أن تتواصل العملية إلى ساعة متأخرة من نفس اليوم. وذلك بعد أن تم تمديد المهلة التي أعلنت عنها السلطات العمومية. قبل انطلاق الرحلة الأولى لأول فوج من الحجيج باتجاه البقاع المقدسة يوم الفاتح جوان المقبل.

وكان المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات، قد أكد في وقت سابق أن المؤسسة قامت بإعداد قائمة خاصة بهذه الأدوية والمستلزمات الطبية. بغية “ضمان التكفل الجيد بضيوف الرحمان خلال هذا الموسم”.

ومن جهته، شدد رئيس البعثة الطبية، الدكتور محمود دحمان، خلال يوم إعلامي وتوعوي لفائدة أعضاء البعثة. على ضرورة احترام وصف الأدوية. التي تحملها هذه القائمة وعدم إلزام الحاج باقتناء أدوية أخرى خارجها.

حج 2023.. بلاغ هام للحجاج