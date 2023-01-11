حج 2023.. إلغاء المحرم وانخفاض التكلفة

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للوكالات السياحية، صلاح الدين تومي، عن إجراءات جديدة دخلت في موسم حج 2023. كما أشار المتحدث، إلى أن من بين هذه الإجراءات السماح للمرأة بأداء الفريضة دون محرم.

وعن تكلفة حج 2023، كشف تومي في تصريح للنهار، أن المملكة العربية السعودية قامت بتخفيضات على مستوى التأمين الطبي”. الأمر الذي “سيساهم في تخفيض تكلفة الحج لهذا الموسم”.

وبخصوص دفتر الشروط الذي وضعه ديوان الحج والعمرة، أمام الوكالات السياحية، أكد المدير التجاري حمزة مربيعي أنه “ليس صارما”. تابعا وإنما “جاء من أجل ضمان حقوق الحجاج خاصة في ظل تسجيل عدة تلاعبات من قبل بعض الوكالات”.

كما أشار المتحدث، إلى أن “لحد الآن لم يتم توزيع الكوطة المقدرة بأكثر من 41 ألف حاج على الوكالات”. مضيفا “الديوان الوطني للحج والعمرة يقوم بغربلة الوكالات على حساب الأقدمية والإمكانيات”.

وكشف تومي أمس الثلاثاء، للنهار اون لاين، أن “كوطة” الجزائر من الحجاج سترتفع خلال الموسم القادم، إلى أزيد من 41 ألف حاجا.

وبشأن الفئة التي تم إقصاؤها عام 2020 من أداء الفريضة لتجاوز سنها خمسة وستين عاما. ومصيرها خلال الموسم الحالي، أوضح تومي بأن القرار هذا بيد السلطات العليا للبلاد.

وقالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، إن المملكة ستلغي قيود كورونا “كوفيد-19″، خلال موسم حج 2023. كما أنها ستستضيف أعدادا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.

وأوردت قناة الإخبارية السعودية نقلا عن الوزير السعودي توفيق الربيعة، “عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه”. “قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر”.

كما أرغم تفشي فيروس كورونا العام 2020 المملكة الخليجية على تخفيض عدد الحجاج. مع السماح بأدائها لمن هم دون من 65 عاما فقط.