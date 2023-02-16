قناة النهار حج 2023 : البلديات تباشر في عملية تحيين قوائم حجاج 2020/2021 بقلم النهار أونلاين نشر في 16 فيفري 2023 - 18:06 شارك غرِّد أرسل 42 0 حج 2023 : البلديات تباشر في عملية تحيين قوائم حجاج 2020/2021 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/K6gx6 اقرأ أيضا الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتونس قناة النهار 14 فيفري إبتكار جهاز كاشف لتسرّب الغاز بأيادي جزائرية..التفاصيل قناة النهار 02 فيفري "بوقرة :" مباراة النهائي مختلفة وستكون نتيجة عمل سنة كاملة.. سنموت في الميدان قناة النهار 03 فيفري قبل الشهر الفضيل لحم الخروف بـ 2300 دج للكيلوغرام بعين الدفلى قناة النهار 12 فيفري خنشلة : تفاقم مستمر لظاهرة غياب ثقافة الإطلاع على مكونات المنتوجات قبل اقتنائها قناة النهار 09 فيفري السجل التجاري المتنقل لتنظيم نشاط الباعة الأحرار .. التجار يتطلعون لتنظيم نشاطهم قناة النهار 06 فيفري "مناصر يعلّق على خسارة المنتخب الجزائري على طريقة ميسي .." كاميرا واوا قناة النهار 05 فيفري حسين آشيو: يجب على لاعبينا التخلص من الضغط السلبي ونطلب منهم الإستمتاع باللعب وإمتاع الجمهور قناة النهار 30 جانفي "بوقرة :" اللاعبون خاوة خاوة في الميدان.. ونديرو كلش باش نفرحو الشعب قناة النهار 03 فيفري النعامة : قناة النهار ترصد انشغالات الموالين بسوق المشرية للمواشي قناة النهار 16 فيفري