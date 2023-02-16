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قناة النهار

حج 2023 : البلديات تباشر في عملية تحيين قوائم حجاج 2020/2021

بقلم النهار أونلاين
حج 2023 : البلديات تباشر في عملية تحيين قوائم حجاج 2020/2021
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حج 2023 : البلديات تباشر في عملية تحيين قوائم حجاج 2020/2021

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