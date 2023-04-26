قناة النهار حج 2023: الشروع في توزيع شهادة النجاح على الفائزين في قرعة الحج بقلم النهار أونلاين نشر في 26 أفريل 2023 - 21:03 شارك غرِّد أرسل 9 0 حج 2023: الشروع في توزيع شهادة النجاح على الفائزين في قرعة الحج إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gjvOf اقرأ أيضا شاهد ما قاله محمد علال حول شخصية حورية في مسلسل "الدامة" قناة النهار 10 أفريل الموطار المخفي: لابد من الإستعانة بالرادارات وأجهزة قياس الصوت لمعاقبة المخالفين قناة النهار 23 أفريل أبطال "الدّامة " يتمنون عيد مبارك للشعب الجزائري قناة النهار 21 أفريل في أول محطة مفصلية.. قانون المضاربة يتخلص من ممارسات التجار في خلق الندرة قناة النهار 12 أفريل "رجال صدقوا :الشّهيد الذي غسّلته الملائكة بين السماء و الأرض "حنظلة بن أبي عامر قناة النهار 20 أفريل الطاكسي المربوح : إخوة من الأغواط كانو في المستوى و مثلوا الولاية أحسن تمثيل قناة النهار 05 أفريل أول أيام العيد من بلاطو النهار مع نجوم الشاشة الجزائرية..كل عام و أنتم بخير قناة النهار 21 أفريل "بك نفتخر: تكريم عمي بن يحيى.. الناس كامل تشهدلو بأخلاقو الطيبة "هاذي أرضنا و لازم نتهلاو فيها قناة النهار 17 أفريل الإعجاز العلمي في القرآن : الجهاز الدهني قناة النهار 20 أفريل هذا ماقاله وزير الفلاحة حول قضية رمي الحليب بولاية عنابة قناة النهار 25 أفريل