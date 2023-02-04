حج 2023.. تواصل عملية معاينة الفنادق والمطابخ في السعودية

تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمكة المكرمة، عملية معاينة فنادق الإسكان، ومطابخ الإعاشة الخاصة بالحجاج في السعودية. وهذا من طرف أعضاء الوفد متعدد القطاعات المكلف بالتحضير لموسم الحج 1444هـ/2023م.

وأشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، على مراسم تسليم التراخيص للوكالات السياحية المؤهلة لتنظيم موسم الحج 1444 هـ/ 2023 م.

وقد تم تسليم التراخيص لـ45 وكالة مؤهلة لتنظيم موسم الحج المقبل، من بينها الوكالتين الوطنيتين، المؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة. وكذا سياحة وأسفار الجزائر.

كما دعا سليماني، الوكالات المعنية إلى ضرورة الإسراع في إنهاء الترتيبات. إلى جانب الحرص على تقديم أحسن الخدمات والتكفل الأمثل بالحجاج. معتبرا أن تسليم التراخيص والحصص يمثل الانطلاقة الفعلية لتحضيرات موسم الحج.

في حين، أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة “حرص السلطات العليا على أن ترقى خدمات وكالات السياحة لرضا الحجاج. كونهم الهدف الأساسي من التعاقد معها”. موضحا أن تقييم أداء الوكالات المعتمدة سيكون من خلال الخدمات النوعية المقدمة. وفقا لنموذج العقد الموحد الموجود عبر البوابة.

وحول صيغة الحج VIP، أوضح سليماني في تصريح لـ/ وأج، أن “الديوان يسعى للعودة لاعتمادها هذا الموسم، سيما أنه مطلب العديد من الحجاج”. حيث تقوم الصيغة على تقديم خدمات الباقة (أ). والتي تتمثل في توفير خدمات نوعية يتم ترتيبها مع الشركة. التي يتم التعاقد معها في إطار الخدمات التي تتكفل بها في المشاعر المقدسة.

كما يتم الحرص على تقديم خدمات نوعية من طرف الوكالات السياحية عبر باقة كاملة من الخدمات تبدأ من رحلة الطيران إلى الفندق بالمدينة المنورة. وفي مكة المكرمة وصولا إلى الخدمات بالمشاعر المقدسة، خاصة مشاعر منى التي تكون قريبة من موقع رمي الجمرات.