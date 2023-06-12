حج 2023.. زيادات في تكاليف النقل لهذه الفئة

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر منشور لها في الفيسبوك عن زيادات في تكاليف النقل لفئة من الحجاج.

وحسب منشور حماية المستهلك عبر صفحتها قدرت الزيادات بـ 3 مليون سنتيم على الخطوط الجوية الجزائرية، و12 مليون سنتيم على الخطوط السعودية بحجة أن إقامتهم قصيرة. وذلك لفئة اختارت صيغة vip لأسباب صحية ومهنية.

وأضاف المنشور انه وبعد دفع كافة التكاليف تفاجأ أن الكثير من الحجاج في زيادات في تكاليف النقل.

وعلى إثر ذلك تتسائل حماية المستهلك .. فهل من المعقول أن تجلس على نفس نوعية الكرسي ونفس الخدمة وفي نفس الطائرة مع مقبلين على الحج وتدفع ملايين اكثر منهم وكل هذا بعد تسوية جميع الإجراءات ودفع جميع التكاليف.

ولإختتمت المنظمة منشورها “نرى أن هذا القرار يحتاج لمراجعة تجسيدا لحق المساواة .”