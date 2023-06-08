حج 2023.. ضمان تغطية صحية شاملة لكل الحجاج بمكة المكرمة

صرح الدكتور محمود دحمان، رئيس البعثة الطبية الجزائرية لموسم الحج 1444 هـ/2023، أنه تم تنصيب ست فروع بمكة المكرمة للعيادة المركزية. مما سيضمن تغطية صحية شاملة لكل الحجاج الجزائريين خلال تأدية مناسكهم.

حيث أوضح المتحدث –حسب الإذاعة الوطنية- أن عدة اسلاك تسهر على هذه الوحدات المزودة بجميع الأدوية اللازمة. مشيرا إلى الشروع في استقبال بعض المرضى حاملين أعراضاً خفيفة على غرار السعال ومخلفات المكيفات الهوائية والحرارة.

يشار إلى أن الفرق الطبية وشبه الطبية والصيادلة تتنقل إلى غرف الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية. سيما بالنسبة لفئة المسنين مع أخذ التدابير اللازمة. فيما يتعلق بحاملي الامراض المزمنة ومن تعرض منهم الى ضربات الشمس. وأكّد رئيس البعثة الطبية أنّ جميع الحالات التي تم فحصها حتى الآن. هي حالات طفيفة مرتبطة بدرجات الحرارة وتعب السفر، وتسجّل كل سنة.

كما يذكر أن الطاقم الطبي يتكون من 126 عضواً من أخصائيين وأطباء عامين. بالإضافة إلى أسلاك شبه طبية الى جانب صيادلة وسائقي سيارات اسعاف. ستة منهم يتواجدون بجدة و32 بالمدينة. إضافة إلى 72 آخرين بمكة المكرمة بحكم المكوث بها أطول مدة. كما خصّصت السلطات العمومية 8.1 أطنان من مختلف أنواع الادوية.

يشار إلى أن عدد الحجاج الميامين قدر بـ 42 ألفاً و300 حاج يؤطرهم 16 مكتب للخدمة الميدانية. (8 مكاتب تابعة للوكالات السياحية و8 أخرى تابعة للديوان الوطني للحج والعمرة). حيث يؤطر كل مكتب قرابة 2700 حاج.

كما تتواصل الرحلات إلى غاية 26 جوان الجاري تاريخ وصول جميع الحجاج الى البقاع المقدسة.