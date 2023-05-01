حج 2023: قروض بدون فوائد لصالح الحجاج

أعلن القرض الشعبي الجزائري عن إطلاق قرضا بدون فوائد لصالح الحجاج. يسمح لهم بدفع التكلفة المالية لشعيرة الحج.

و حسب بيان للقرض الشعبي الجزائري ، أوضح أن هذا القرض بدون فوائد، الذي أطلق عليه إسم “القرض الحسن للحاج”. و الذي تحصل على شهادة المطابقة للشريعة الإسلامية من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية. موجه للحجاج “الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية و التنظيمية التي حددتها السلطات المختصة في هذا المجال.

كما أكد البيان، أن القرض الحسن للحاج، الذي قد تصل قيمته إلى 300.000 دج، موجه “للخواص المقيمين، من جنسية جزائرية. و لديهم دخل دائم و تقل أعمارهم عن 75سنة. مضيفا أن القرض الشعبي الجزائري يسمح كذلك لأبناء أو أزواج الحجاج بالحصول على هذا القرض لتمويل حج الأب أو الزوج.

و تابع البنك العمومي، أن هذا القرض بدون فوائد جاء ليعزز القدرات المالية للحاج و السماح لهم بتسديد الكلفة المالية للحج والقيام بالركن الخامس من الإسلام بكل أريحية.

كما دعا البنك في هذا الصدد، كل شخص مهتم بهذا التمويل أن يتقرب من شبكات الصيرفة الإسلامية، المقدر عددها بـ96. المتوافرة على مستوى الوكالات الموزعة عبر كامل التراب الوطني.

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