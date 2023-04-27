حج 2023.. هذا موعد أول رحلة إلى البقاع المقدسة

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، احمد سليماني، اليوم الخميس، عن أول رحلة للحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة.

كما أوضح سليماني في تصريح للإذاعة الوطنية، أن أول رحلة حج تقررت يوم 31 ماي المقبل. مشيرا إلى أن الوقت قريب جدا. وعلى هذا الأساس –يضيف المتحدث- تم دعوة الحجاج الى الاسراع بالانتهاء من المراحل.

وبخصوص تأشيرة الحج، فقال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، إنها أصبحت 100 بالمائة في المسار الالكتروني.

في حين، أكد المتحدث ذاته، أن في ما يخص برانامج الرحلات الكامل، فالديوان ينتظر رد الجوية السعودية. من أجل استكمال الشق الثاني من البرنامج.

77 مليون سنتيم شاملة لتذكرة السفر

وأعلن الديوان الوطني للحج والعمرة أن تكلفة الحج لموسم 1444ه الموافق لـ2023 م تقدر بـ77 مليون سنتيم.

وأوضح الديوان ان تكلفـة الحج لهذا الموسم شاملة لتذكرة السفر. كما أنهى الديوان علم للمواطنين المؤهلين إتمام الإجراءات الإدارية قبل تاريخ 15 ماي.

وامر رئيس الجمهوية خلال الإجتماع الوزاري الأخير بتخفيض التكلفة إلى 770 ألف دينار بدل 850 ألف دينار وهي التكلفة الاصلية للسنة الماضية.

تمكين 2000 مواطن من أداء الفريضة وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بتمكين 2000 مواطن من أداء فريضة الحج ضمن حصة الجزائر لموسم 1444 ه/ 2023م. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية القرار يخص المواطنين الذين بلغوا 70 سنة فما فوق وشاركو أكثر من 10 مرات في القرعة.

رحلات مباشرة عبر مطاري الأغواط وأدرار

كما أعلنت وزارة النقل، أنه سيتم تدعيم قائمة المطارات المعنية بنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة تحسبا للموسم الحالي. أين سيتم تدعيم مطار الأغواط “أحمد مدغري ” . حيث ستبرمج فيه رحلات نقل الحجاج من ولاية الأغواط والجلفة نحو البقاع المقدسة.

ومن مطار أدرار” توات الشيخ سيدي محمد بلكبير” تبرمج فيه رحلات نقل الحجاج من أدرار وتميمون نحو البقاع المقدسة