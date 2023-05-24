حج 2023.. هذا موعد حجز تذكرة السفر وطباعة وصل الحجز

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، عن موعد الحجز الإلكتروني لتذكرة السفر وطباعة وصل الحجز .

وجاء في البيان، أنه استكمالا للإجراءات الإدارية المعلن عنها سابقا يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة كافة المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا الموسم 1444 هـ 2023م المسجلين معه، أنهم مدعوون لاستكمال الإجراءات التالية:

1- الحجز الإلكتروني لتذكرة السفر وطباعة وصل الحجز.

2- إيداع وصل حجز تذكرة السفر لدى مصالح الدائرة لاستكمال ملف طلب التأشيرة. وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 24 ماي 2023م حصرا عبر البوابة الجزائرية للحج : https://bawabetelhadj.dz

كما دعا الديوان حجاجنا الميامين بعد إتمام كل هذه الإجراءات إلى القيام بعملية الحجز الإلكتروني لغرفة الإقامة بمكة المكرمة وطباعة بطاقة الإسكان لتقديمها لمصالح البعثة الوطنية بالبقاع المقدسة.

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