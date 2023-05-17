قناة النهار حج 2023: 400 مليون سنتيم فما فوق تكلفة حج الرفاهية “VIP” بقلم النهار أونلاين نشر في 17 ماي 2023 - 22:03 شارك غرِّد أرسل 113 0 حج 2023: 400 مليون سنتيم فما فوق تكلفة حج الرفاهية “VIP” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8WmFX اقرأ أيضا مستغانم / التحضير لموسم الإصطياف.. رهان السلطات المحلية مع فتح شواطئ جديدة قناة النهار 03 ماي هذا ماقاله وزير التربية حول ترك التلاميذ للمدارس والتوجّه للدروس الخصوصية قناة النهار 27 أفريل شاهدوا... هذا هو منفذ جريمة اغتيال رجل أعمال بباتنة وشركاءه مكان إخفاء السلاح!! قناة النهار 05 ماي المجلس المهني لشعبة الحبوب.. مقترحات لإنقاذ شعبة الحبوب لهذا الموسم قناة النهار 13 ماي حوادث: فرقة التدخل تحت التوتر بسونلغاز .. شباب بمهارة وكفاءة عالية قناة النهار 03 ماي والدة مسلم أناتوف : دعيتلو و قتلو راني باغية هدف مع البداية قناة النهار 30 أفريل طالع هابط: النوي .. بلادنا من الدول الرائدة في حرية الصحافة ومصلحة البلاد فوق كل إعتبار قناة النهار 04 ماي سمير فرحات: قلصنا عدد الأدوية المفقودة خاصة أدوية السرطان قناة النهار 08 ماي أمطار رعدية على أغلب المناطق الشرقية و الوسطى..التفاصيل قناة النهار 07 ماي جالية: مع إقتراب موسم الإصطياف .. الجالية ترحب بكل التسهيلات لقضاء الصيف في الجزائر قناة النهار 07 ماي