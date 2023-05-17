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حج 2023: 400 مليون سنتيم فما فوق تكلفة حج الرفاهية “VIP”

بقلم النهار أونلاين
حج 2023: 400 مليون سنتيم فما فوق تكلفة حج الرفاهية “VIP”
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حج 2023: 400 مليون سنتيم فما فوق تكلفة حج الرفاهية “VIP”

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