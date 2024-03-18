حج 2024: إطلاق بوابة الحج لفائدة الراغبين في التسجيل مع ديوان الحج والعمرة 

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الإثنين، في بيان له، عن إطلاق البوابة الجزائرية المتعلقة بالحج لهذا الموسم 1445هـ/ 2024م.

وأوضح بيان ديوان الحج والعمرة، أنه تم إطلاق البوابة الجزائرية للحج لفائدة الحجاج الراغبين في التسجيل مع الديوان الوطني للحج والعمرة للقيام باستكمال بقية العمليات الإلكترونية المتعلقة بحج هذا الموسم 1445هـ 2024م (حجز تذكرة السفر – حجز الغرفة والفندق بمكة المكرمة – استصدار التأشيرة- متابعة مسار الحجاج – طباعة الوثائق – …).

وللولوج إلى البوابة الجزائرية للحج يرجى زيارة الرابط التالي: https://bawabetelhadj.dz

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد دعا أمس الأحد، المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا الموسم. والراغبين في التسجيل معه إلى فتح حسابات لهم عبر البوابة الجزائرية للحج والعمرة وذلك ابتداء من اليوم الإثنين.

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