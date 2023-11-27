حج 2024.. استقبال المتعاملين السعوديين للتعاقد حول خدمات السكن والإعاشة

شرعت البعثة متعددة القطاعات برئاسة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، في عملية استقبال المتعاملين السعوديين من أجل التفاوض والتعاقد على الخدمات الخاصة بالسكن والإعاشة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحسب بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، باشر أعضاء البعثة متعددة القطاعات برئاسة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة. أحمد سليماني منذ صبيحة يوم السبت 25 نوفمبر 2023 الموافق لـ 11 جمادى الأولى 1445هـ، بمقر القنصلية العامة الجزائرية. بجدة بالمملكة العربية السعودية، عملية استقبال المتعاملين السعوديين من أجل التفاوض والتعاقد على الخدمات الخاصة بالسكن والإعاشة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم ذلك بعد معاينة هذه المرافق وقبولها من طرف اللجنة المختصة المكلفة بذلك. وهذا في سياق مرافقة وكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لهذا الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية متواصلة إلى غاية إتمام كافة التعاقدات الخاصة بخدمات الحجاج الميامين.