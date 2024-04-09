حج 2024.. الشروع في عملية بيع تذاكر السفر عبر هذه المطارات

أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، صالح بوطرفة، بمقر الديوان بالقبة، على اجتماع تنسيقي بتقنية التحاضر عن بعد بمشاركة ممثلي الخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية الجزائرية.

وأوضح بيان للديوان، أن الإجتماع خلص إلى الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة برحلات نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة. وإمضاء العقد التجاري بين الشركتين الناقلتين، ليتم الشروع في عملية بيع تذاكر سفر الحجاج عبر المطارات المتبقية. الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، وورقلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور