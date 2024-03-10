حج 2024: انطلاق أول رحلة يوم 20 ماي من مطار هواري بومدين

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الأحد، أن أول رحلة لنقل الحجاج الى البقاع المقدسة ستكون يوم 20 ماي القادم انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي نحو المدينة المنورة.

وأوضح الديوان في بيان له أنه سيتم التكفل بنقل الحجاج الميامين من 12 مطارا نحو البقاع المقدسة عبر 146 رحلة. منها 88 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، 43 رحلة للخطوط الجوية السعودية و15 رحلة لشركة “طيران ناس.

ويمكن للمعنيين السفر مع الديوان الوطني للحج والعمرة أو إحدى وكالات السياحة المرخصة لتنظيم الحج لهذا الموسم. والتي بلغ عددها 50 وكالة، حسب المصدر نفسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور