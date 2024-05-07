حج 2024.. انطلاق الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة غدا الأربعاء  

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، في بيان له، أن عملية الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة ستنطلق ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وأوضح البيان ʺينهي الديوان الوطني للحج والعمرة إلى علم كافة الحجاج الميامين المسجلين مع الديوان. أن عملية الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة ستنطلق ابتداء من يوم الأربعاء 08 ماي 2024م على الساعة 20:00ʺ.

وحسب المصدر نفسه، فإن الأمر يتعلق بحجوزات الرحلات من تاريخ 20 ماي إلى غاية 25 ماي 2024م من كافة المطارات. عبر تطبيق ركب الحجيج والبوابة الجزائرية للحج https://bawabetelhadj.dz

وتجدر الإشارة أن عملية حجز الغرف بالنسبة للرحلات المتبقية ستتم برمجتها تباعا، يضيف البيان.

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