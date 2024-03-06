حج 2024.. انطلاق عملية الفحص الطبي غدا الخميس

أنهى والي ولاية النعامة، إلى علم جميع المعنيين بأداء فريضة الحج لهذا الموسم 2024 ، بأن عملية الفحص الطبي ستبدأ من تاريخ 07 مارس 2024 إلى غاية 10 مارس 2024.

وأوضحت الولاية في بيان لها أنه تم تحديد برنامج خاص من طرف مديرية الصحة والسكان لفحص جميع الحجاج. وتلقيحهم وذلك وفقا للتفاصيل المبينة في الجدول أدناه.

ويطلب من الحجاج المعنيين -يضيف بيان الولاية- بعملية الفحص الطبي الحضور في التاريخ المحدد. مرفقين بالوثائق التالية: شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم المسلمة من قبل مصالح البلدية. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من صفحة جواز السفر المدون عليها رقم الجواز والمعلومات الشخصية للمعني. بطاقات الفحوصات أو تقرير استشفائي او ملخص سريري بالنسبة للحجاج المصابين بأمراض مزمنة، صورتين شمسيتين، نسخة من بطاقة الزمرة الدموية.

كما يطلب من المعنيين الذين سبق لهم التلقيح إحضار الوثائق التالية: نسخة من بطاقة التلقيح، نسخة من شهادة التلقيح من المؤسسة التي تم فيها التلقيح.

أما الحجاج الذين سبق لهم الحج و حظوا للمرة الثانية بأداء مناسك الحج، فهم ملزمون بإحضار نسخ من الوثائق الخاصة بالتلقيح للمرة السابقة.

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