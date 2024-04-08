حج 2024: انطلاق عملية حجز التذاكر اليوم وهذه المطارات المعنية

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له، أن عملية حجز تذاكر السفر بالنسبة للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج، اليوم الإثنين.

وأوضح ذات البيان، أنه “استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة. إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج”.

كما أكد الديوان الوطني للحج والعمرة، أن عملية حجز التذاكر ستنطلق اليوم الإثنين 08 أفريل 2024، إبتداء من الساعة 22:30، وذلك بالنسبة للمطارات الآتية: عنابة، الأغواط، بشار، ورقلة، تمنراست، باتنة ، غرداية وتلمسان.

أما فيما يخص المطارات الأخرى المتبقية، فستستأنف عملية حجز التذاكر بعد ضبط الترتيبات اللازمة مع الشركات الناقلة، يضيف البيان.

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