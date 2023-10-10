حج 2024: تنصيب اللجنة المكلفة بانتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار

تم اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة المكلفة بانتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار المترشحة لتنظيم عملية الحج لموسم 1445هجري/2024 ميلادي.

وقد أشرف على عملية التنصيب المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بتنظيم العملية.

وحسب بيان للديوان، فإن اللجنة باشرت عملها المتمثل في “انتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار حسب مقراتها الأم ووفقا لمطارات الإقلاع المعتمدة”.