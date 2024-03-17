حج 2024.. ضبط توزيع الرحلات على مطارات الإقلاع المعتمدة

أشرف المدير العام المساعد المكلف بإدارة وتسيير الديوان الوطني للحج والعمرة، صالح بوطرفة، اليوم الأحد، على عقد اجتماع تنسيقي ضمّ ممثلي الشركات الناقلة لحجاجنا الميامين لهذا الموسم.

وأوضح بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، أن هذا اللقاء ضم شركة الخطوط الجوية الجزائرية. وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس). وهذا من أجل الضبط النهائي لعملية توزيع الرحلات على مختلف مطارات الإقلاع المعتمدة لهذا الموسم. بما يضمن نقل جميع حجاجنا الميامين إلى البقاع المقدسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور