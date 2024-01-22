حج 2024.. متابعة برنامج رحلات الحجاج المقترح

أكد صالح بوطرفة المدير العام المساعد المكلف بإدارة وتسيير الديوان الوطني للحج والعمرة، على ضرورة الإلتزام بالضوابط التي تجعل برنامج رحلات الحجاج المقترح متوافقا مع مختلف التعاقدات التي أبرمها مكتب شؤون حجاج الجزائر بالمملكة العربية السعودية لفائدة الحجاج الميامين.

وحسب بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، أشرف بوطرفة على عقد اجتماع تنسيقي. بحضور ممثلي الوكالة الوطنية للطيران المدني وممثلي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وإطارات الديوان.

حيث يأتي هذا الاجتماع لمتابعة مدى الاستجابة للملاحظات المسجلة من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة. على مشروع برنامج رحلات الحجاج المقترح.

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