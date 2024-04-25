حج 2024: هام بخصوص التأشيرات 

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم عن تاريخ إستصدار التأشيرات الخاصة بالحج لهذا الموسم.

وأوضج الديوان في بيانه عبر حسابه على الفيسبوك أن يوم الإثنين 29 أفريل 2024 م، الموافق لـ 20 شوال 1445هـ، سيكون تاريخ آخر أجل لإستصدار التأشيرات.

كما اكد الديون في ذات البيان أنه تم اتخاذ الإجراء، وفق ما تضمنته وثيقة الترتيبات الأولية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية.

وبهذا يدعو الديوان الحجاج إلى إتمام كل الإجراءات التنظيمية والصحية قبل يوم الاثنين 29 أفريل 2024.