حج 2024.. وزير النقل يتفقد مركز حجز التذاكر (CCH) بالقبة 

قام وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، بحضور الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد 19 ماي 2024، بزيارة تفقد لمركز حجز التذاكر (CCH) بالقبة والتابع للخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب بيان وزارة النقل، فقد تفقد الوزير والوفد المرافق له، مختلف المرافق من شبابيك التوجيه والمراقبة، ومكاتب الحجز، بذات المركز.

كما اطلع على محاكاة تجريبية واقعية لرحلة طيران على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار هواري بومدين إلى مطار جدة بالسعودية.

وهذا للوقوف عن كثب وتقييم دقيق لمدى الجاهزية التامة، وحرصا على ضمان تنقل حجاجنا الميامين إلى البقاع المقدسة في أحسن الظروف، إنطلاقا من إستقبال وإجراءات إدارية على مستوى الشبابيك وصولا إلى عملية صعود الحجاج الميامين والأمتعة على متن الطائرة، إلى غاية الإنطلاق والتحليق من الجزائر وصولا إلى البقاع المقدسة، وهذا قبل يوم واحد على إنطلاق أول رحلة رسمية للحج لسنة 2024.