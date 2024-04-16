حج 2024.. وزير النقل يعاين مطار مفدي زكرياء بغرداية وهذا ما أمر به

قام وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، رفقة والي ولاية غرداية، عبد الله أبي نوار، والوفد المرافق لهما، بزيارة مطار مفدي زكرياء النوميرات الذي يعتبر مطار إقلاع يتنقل عبره حجاج ولايتي غرداية والمنيعة والمقدر عددهم 1186 حاجا.

حيث عاين الوزير التدابير المتخذة في إطار التحضيرات لموسم الحج 2024، أين تفقد مختلف المرافق على مستوى هذه المنشأة. على غرار منطقة معالجة وتحويل الأمتعة، شبابيك التوجيه والمراقبة، ومختلف إجراءات العبور، وظروف الإستقبال والتكفل بحجاجنا الميامين. بالإضافة إلى معاينة برج المراقبة ومرافقه التابع للملاحة الجوية وإستمع لشروحات حول أنظمة العمل به.

وأمر زهانة بدراسة إمكانية إعادة تهيئة وتوسعة هذا المطار للإستقبال اللائق للسياح مستقبلا. كما كان له لقاء تنسيقي مع اللجنة المحلية لأمن المطار.

وفي هذا الشأن، شدد الوزير على ضرورة توفير جميع الإمكانيات والوسائل والعمل بالتنسيق بين جميع الفاعلين. لإنجاح موسم الحج وعملية نقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة في أحسن الظروف، مع تقليص مدة المعالجة والتكفل الأمثل بهم.

كما تم الإستماع زهانة إلى عرض وجيز حول وضعية قطاع النقل بهذه الولاية، وقدم مدير المطار عرض حول المشاريع المبرمجة خلال سنة 2024، فيما يخص تأمين وسلامة المطار، في هذا الإطار أسدى الوزير تعليمات بإطلاق هذه المشاريع خلال السداسي الأول من هذه السنة، والتي ستكون محل متابعة عن كثب، بالإضافة إلى تهيئة المحطة الجوية القديمة للمسافرين مع الحفاظ على الطابع المعماري المحلي.

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