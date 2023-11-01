حج 2024: 50 وكالة سياحة وأسفار مؤهلة لتنظيم العملية

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم في بيان له، عن قائمة نهائية تضم 50 وكالة سياحة وأسفار مؤهلة للمشاركة في تنظيم عملية الحج لموسم 1445ه/2024 م.

وأوضح الديوان في ذات لبيان أنه “بناء على القرار الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1445ه/2024 م, فإن الديوان يعلن عن قائمة تضم 50 وكالة مؤهلة لتنظيم موسم الحج المقبل وفق مطارات الإقلاع المعتمدة”.

و يتعلق الأمر “بكل من المتعاملين الوطنيين سياحة وأسفار الجزائر والديوان الوطني الجزائري للسياحة, فيما تتوزع باقي الوكالات عبر كل من مطارات قسنطينة، وهران، تلمسان، عنابة، ورقلة، باتنة، الأغواط، وغرداية، إضافة إلى مطار الجزائر الدولي”.