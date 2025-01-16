حج 2025.. أوامر بالإسراع في البرمجة النهائية والدقيقة لرحلات الذهاب والإياب

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم الخميس، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا، تم تخصيصه لمتابعة تقدم التحضيرات والترتيبات وكل التدابير المتخذة من أجل تأهيل مطارات الإقلاع واستقبال الحجاج والتكفل الأمثل بهم أثناء موسم الحج لسنة 2025 ميلادية / 1446 هجرية.

وجرى ذلك بحضور إطارات من الوزارة، وعدد من مسيري المؤسسات القطاعية الناشطة في مجال النقل الجوي، وبمشاركة ممثلي القطاعات الوزارية المعنية بالعملية.

وبعد الاستماع للمتدخلين، وعرض مختلف الإجراءات المبرمجة تحسبا لهذا الموعد الهام، أسدى الوزير توجيهاته بالالتزام والعمل بالترتيبات المتخذة في السنة الفارطة مع تدارك النقائص المسجلة سابقا، من أجل إنجاح هذا الموسم.

وحسب بيان الوزارة، شدّد سعيود على الإسراع في البرمجة النهائية والدقيقة لرحلات الذهاب والإياب لحجاجنا الميامين، وطالب الكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري بالمشاركة وتقديم المساعدة لهم على مستوى مطارات الإقلاع.

كما دعا مسيّري المطارات وضع كل الإمكانيات المتاحة المادية والبشرية من أجل ضمان التكفل بهم وتقديم خدمات راقية تكفل راحتهم وأريحيتهم.

وفي الختام، تم الاتفاق على برمجة لقاءات أخرى تحضيرية للمراحل العملياتية المقبلة.