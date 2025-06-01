حج 2025.. إطلاق خدمة التعرف على موقع المخيمات بمنى وعرفة

أطلقت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، عبر “بوابة الحج الالكترونية”، خدمة التعرف على موقع المخيمات بكل من منى و عرفة، لفائدة الحجاج الجزائريين المعنيين بموسم حج 2025.

وأوضح بيان للوزارة أن إطلاق خدمة التعرف على مواقع المخيمات بكل من عرفة و منى. يهدف إلى تعرف الحاج بكل سهولة على موقع مخيمه بالمشاعر المقدسة، من خلال الضغط على رقم المكتب الذي ينتمي إليه. والظاهر عبر ذات الخدمة في بوابة الحج الالكترونية.

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