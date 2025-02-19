حج 2025.. إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية اليوم

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج.

وفي بيان له دعا ديوان الحج والعمرة جميع المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لهذا الموسم 1446هـ/2025م إلى المبادرة بإنشاء حساباتهم عبر البوابة الجزائرية للحج ابتداء من ظهيرة هذا اليوم الأربعاء 20 شعبان 1446هـ الموافق لـ 19 فيفري 2025م.

رابط البوابة الجزائرية للحج https://bawabetelhadj.dz

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