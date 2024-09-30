حج 2025 .. التسجيل في القرعة بداية من 3 أكتوبر بهذه الشروط 

أعلنت مصالح مديريات التقنين بالولايات فتح أبواب التسجيل لموسم الحج 1446 هـ/ 2025 م.

وحسب بيان مديريات التقنين والشؤون العامة، فإن عملية التسجيل سيتم الشروع فيها بداية من يوم الخميس 3 أكتوبر الداخل إلى غاية الأحد 27 أكتوبر. وتتم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية www.lnterieur.gov.

وأكد البيان أن طالب المشاركة في قرعة الحج عليه إدراج رقم تعريفه الوطني ورقم جواز السفر البيومتري خلال عملية التسجيل. وبجب على طالب المشاركة في قرعة الحج أن يتوفر على الشروط التالية:

التمتع بالجنسية الجزائرية.

بلوغ سن 19 سنة كاملة يوم التسجيل.

عدم الحج خلال 7 سنوات السابقة يبدأ احتسابها من سنة 2018 استثناء المحرم لامرأة لم يسبق لها الحج خلال السبع سنوات السابقة.

استعلام استمارة المعلوماث الموضوعة تحت تصرف المترشح.

إجيارية المحرم الشرعي للمرأة البالغ سنها أقل من 45 سنة. أما المرأة البالغ سنها أكثر من 45 سنة فيمكنها التسجيل مع محرمها الشرعي أو لوحدها.

بالنسية للمرأة الراغية في التسجيل مع محرمها، يشترط أن يسجلا معاً عبر وسيلة التسجيل نفسها المبينة في النفطة 2 أدناه. على أن يقوم المحرم بالتسجيل أولا من خلال إدخال رفم التسجيل ليظهر اسمه ولقبه. ثم يتم تأكيد بياناته .

وفي حالة وجود إاختلاف في مقر إقامة المرأة عن مقر إقامة المحرم، يتم التسجيل مع محرم في بلدية مقر إقامته.

يمكن لعدة نساء التسجيل مع المحرم نفسه. كل واحدة منهن على حدى في نفس بلدية إقامة المحرم فقط.