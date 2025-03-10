حج 2025 .. الديوان يُحذر!

حذّر الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيانه شره الاثنين، إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، خاصة بما تعلق ببرنامج رحلات حج 2025.

وأوضح الديوان، عبر صفحته على فيسبوك، أن هناك بعص الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لمعلومات مغلوطة لبرنامج رحلات الحج.

وأكدت الديوان أن الهدف من نشر المعلومات المغلوطة هو التشويش على سير الأمور التنظيمية لبرنامج الحج.

كما شدد الديوان على أهمية استقاء المعلومات الرسمية والصحيحة من قنواتها الرسمية.