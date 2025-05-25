حج 2025.. الشروع في تفويج الحجاج لأداء مناسك العمرة

أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، شروع المرشدين الدينيين التابعين لبعثة الحج الجزائرية في تفويج الحجاج نحو المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة، التي تُعدّ أولى محطات النسك في رحلة الحج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بعد وصول حجاجنا الميامين إلى مكة المكرمة، واستكمال عمليات الاستقبال والإسكان. بكل يُسر وسلاسة من خلال الإسكان الإلكتروني، شرع المرشدون الدينيون التابعون لبعثة الحج الجزائرية. في تفويج الحجاج نحو المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة، التي تُعدّ أولى محطات النسك في رحلة الحج.

ويتم التفويج وفق برامج تنظيمية محكمة، وخطط زمنية مدروسة تراعي راحة الحجاج، وظروفهم الصحية. وظروف الاكتظاظ، لضمان أدائهم للعمرة في أجواء من الطمأنينة والخشوع، حسب البيان نفسه.

وأشار المصدر نفسه، أن المرشدون حرصوا على مرافقة الحجاج ميدانيًا وتوجيههم خطوة بخطوة، بدءًا من الإحرام، والتلبية. إلى الطواف والسعي، مع تقديم الشروحات الفقهية والتذكير بالأحكام والآداب، حرصًا على صحة الأداء وسلامة النسك.

كما أوضحت الوزارة أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية البعثة في تيسير المناسك وتوفير الإرشاد الديني القريب والميداني. ليعيش الحاج تجربته الإيمانية بروحانية وطمأنينة، محاطًا بالعناية والاهتمام.

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