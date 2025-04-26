حج 2025.. انطلاق عملية الحجز الالكتروني للغرف بفنادق مكة اليوم

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له، أن عملية الحجز الالكتروني للغرف بفنادق مكة المكرّمة ستنطلق اليوم السبت.

وجاء في بيان الديوان الوطني للحج والعمرة “يُنهي الديوان الوطني للحج والعمرة إلى علم كافة الحجاج الميامين المسجلين مع الديوان، أن عملية الحجز الالكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة ستنطلق ابتداءً من يوم السبت 26 أفريل 2025م، على الساعة 12:00، وذلك بالنسبة لحجوزات الرحلات من تاريخ 10 ماي إلى غاية 15 ماي 2025م .”

وأكد البيان ذاته أن عملية الحجز الالكتروني تتم عبر البوابة الجزائرية للحج، وتطبيق “ركب الحجيج”.

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