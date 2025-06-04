حج 2025.. تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات

انطلق أعضاء البعثة الجزائرية للحج، في عملية تصعيد الحجاج الجزائريين من فنادق إقامتهم في مكة المكرمة نحو صعيد عرفات الطاهر.

وكان قد توجه فوجان من أعضاء البعثة الجزائرية للحج نحو المشاعر المقدسة، لأخذ مواقعهم المحددة وفق الخطة التنظيمية. استعدادًا لاستقبال الحجاج الميامين.

وأوضح الديوان الوطني للحج والعمرة، أن هذه المهمة الاستباقية تندرج ضمن الجهود الميدانية لضمان الجاهزية الكاملة. في مشعري منى وعرفات، من حيث الإيواء، التنظيم، والسلامة، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.

حيث انطلقت صباح اليوم أفواج الحجاج إلى صعيد عرفات الطاهر، للمبيت في يوم الوقوف الأعظم. حيث تتعالى أصوات الحجيج بالتكبير والتهليل، تعظيمًا لله وتوحيدًا له.

كما سخّرت البعثة الجزائرية جميع فرقها لضمان تنقل آمن وميسر، ومرافقة دائمة للمرشدين والأطقم الطبية والتنظيمية، حتى يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أمن وطمأنينة.

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