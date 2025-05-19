حج 2025.. تعليمات لمواصلة الجهود والحرص على راحة الحجاج

شدد رئيس مركز المدينة المنورة، بوذراع بلخير، على أهمية مواصلة الجهود، والحرص على راحة وطمأنينة الحجاج في جميع مراحل تأدية مناسكهم.

وجاء هذا خلال اجتماع تنسيقي عقد بمركز المدينة المنورة تحت رئاسة بوذراع بلخير، رئيس المركز. وبحضور كافة الإطارات المشرفة على فروع المركز.

حيث عقد هذا الاجتماع لمتابعة ظروف التكفل بحجاجنا الميامين القادمين إلى المدينة المنورة من أرض الوطن. والمزمع تفويجهم إلى مكة المكرمة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المصالح، والسهر على توفير أفضل الظروف لحجاجنا الميامين من حيث الإقامة، النقل، والإرشاد.

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