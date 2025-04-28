حج 2025.. تواصل عملية الحجز الالكتروني للغرف

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أن عملية الحجز الالكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة تتواصل اليوم الإثنين.

وجاء في بيان للديوان، أن عملية الحجز الالكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة تتواصل اليوم الإثنين، على الساعة 15:00. وذلك بالنسبة لحجوزات الرحلات من تاريخ 16 ماي إلى غاية 25 ماي 2025 م.

وأوضح البيان، أن الحجز يتم عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق “ركب الحجيج”، https://bawabetelhadj.dz.

وأشار البيان، إلى أن عملية حجز الغرف بالنسبة للرحلات المتبقية ستتم برمجتها تباعا.