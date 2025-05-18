حج 2025.. توافد الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة واستقبال أولى الرحلات

شهد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وصول أولى الرحلات الجوية القادمة من مطار ورقلة. وسط أجواء من البهجة والروحانية التي غمرت قلوب الحجاج وهم يخطون أولى خطواتهم في أرض الحرمين الشريفين. وهذا تحسبا لحج 2025.

كما أشرف على استقبال الفوج الأول من الحجاج الجزائريين رئيس مركز جدة بدر الدين فيلالي، رفقة أعضاء لجنة الاستقبال والتوجيه. حيث تم تخصيص فرق ميدانية تولت مهام الإرشاد، تسهيل الإجراءات. ونقل الحجاج نحو الحافلات المخصصة لنقلهم إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة. وأكد بدر الدين فيلالي أن الاستعدادات لاستقبال الحجاج تمت وفق خطة دقيقة وضعت سلفًا بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال موسم الحج 2025. مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بالاستقبال والتوجيه تعمل على مدار الساعة لضمان انتقال سلس وآمن للحجاج. وتقديم التوجيهات الدينية والتنظيمية الضرورية فور نزولهم بالمطار.

كما أبرز أن أعضاء لجنة الاستقبال تم توزيعهم بعناية، لتقديم المساعدة الفورية وتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج. وأضاف أن العملية تسير في ظروف جيدة. وأن جميع الإمكانيات تم تسخيرها لتوفير تكفل أمثل بالحجاج الجزائريين منذ لحظة وصولهم وحتى استقرارهم في فنادقهم بمكة.

ومن المرتقب أن تتواصل الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة بوتيرة منتظمة. وفق البرنامج المسطر بالتنسيق بين الديوان الوطني للحج والعمرة وشركات الطيران، إلى غاية اكتمال وصول جميع الحجاج الجزائريين إلى مكة المكرمة استعدادًا للدخول في شعائر الحج الكبرى.