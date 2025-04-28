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حج 2025.. توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجاج

بقلم عايدة.ع
حج 2025.. توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجاج
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أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، البروفيسور الطاهر برايك، اليوم الإثنين، بمقر الديوان بالقبة، على لقاء توجيهي مع وفد لجنة المتابعة ضمن بعثة الحج الجزائرية، حيث قدّم توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجاج.

يشار أن هذا اللقاء يأتي في إطار التحضير والاستعداد لموسم حج 1446هـ/2025م.

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