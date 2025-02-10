حج 2025.. مناقشة ترتيبات برنامج الرحلات الجوية

أشرف صباح اليوم المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر البروفيسور الطاهر برايك. على انعقاد الاجتماع التنسيقي لمتابعة الترتيبات المتعلقة ببرنامج الرحلات الجوية لموسم حج 1446هـ/2025م.

الإجتماع تم عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وحضره عن الطرف الجزائري مستشار المدير العام، والمدير الفرعي لبرمجة نشاط الحج. وعن الطرف السعودي ممثل شركة الخطوط الجوية السعودية وممثلة شركة طيران ناس.

وقد تناول جدول الأعمال عرض عام لبرنامج الرحلات الجوية لموسم حج 1446هـ/2025م. و إيداع برامج الرحلات المقترحة من شركة الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس لدى الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

واختتم الاجتماع على التوصية بالالتزام التام بما تضمنته وثيقة الترتيبات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية. وعلى ضرورة التعجيل بتقديم البرنامج النهائي للرحلات الجوية.

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