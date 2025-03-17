حج 2025.. هكذا تم توزيع الحجاج على المطارات

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، عن كيفية توزيع حجاجنا الميامين على مطارات الإقلاع المعتمدة، لنقلهم نحو البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج موسم حج 1446هـ/2025م ، حسب ما أفاد به بيان للديوان.

وأوضح المصدر نفسه، أن تم تخصيص مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، خصص لنقل حجاج ولايات الجزائر، الشلف، المدية، بومرداس، بجاية، تيزي وزو، تيبازة، البويرة، البليدة، عين الدفلى، المسيلة، تيسمسيلت وبرج بوعريريج.

وتم تخصيص مطار قسنطينة محمد بوضياف لنقل حجاج ولايات قسنطينة، ميلة، جيجل، أم البواقي، سطيف وسكيكدة.

أما مطار الأغواط مولاي أحمد مدغري فسيتكفل بنقل حجاج ولايتي الأغواط والجلفة.

ومطار تامنغست حاج باي اخاموك سينقل حجاج ولايات تامنغست، إن قزام، برج باجي مختار.

فيما خصص مطار باتنة مصطفى بن بولعيد لنقل حجاج ولايات خنشلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال

كما برمج مطار غرداية مفدي زكريا لنقل حجاج غرداية والمنيعة.

ومن المنتظر أن يتكفل مطار تلمسان ميصالي الحاج بنقل حجاج ولايات النعامة، سيدي بلعباس، تلمسان وعين تموشنت.

وأشار الديوان أن مطار عنابة رابح بيطاط، سينقل حجاج ولايات قالمة،عنابة، سوق أهراس، الطارف وتبسة.

أما مطار ورقلة سيدي مدحي، سيتكفل بنقل حجاج ولايات تقرت، الوادي، المغير، ورقلة، اليزي وجانت.

وبالنسبة لحجاج ولايات معسكر، وهران، تيارت، مستغانم، غليزان، البيض وسعيدة سيتكفل مطار وهران أحمد بن بلة بنقلهم.

وبخصوص حجاج ولايات بشار، بني عباس وتندوف سيتنقلون نحو البقاع المقدمة عبر مطار ولاية بشار بودغن بن علي لطفي.

فيما خصص مطار أدرار الشيخ سيدي محمد بلكبير ، لنقل حجاج أدرار، تيميمون وإن صالح.

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